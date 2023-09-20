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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, объявил, что в ближайшее время он намерен посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
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Гросси подчеркнул, что такой визит вероятен уже в текущем году, хотя точная дата пока не уточнена.
Предварительно глава агентства выразил интерес к инспекции ЗАЭС, которая нужна в связи с заявлениями о возможных угрозах безопасности. Ранее Михаил Подоляк, советник президента Украины, критиковал Гросси за недостаточную поддержку Киева в обвинениях в адрес России по этому вопросу.
Подоляк также выразил обеспокоенность тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку украинских требований о передаче контроля над данной энергетической установкой.