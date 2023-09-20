В США назвали число обученных бойцов ВСУ

Майор Чарли Дитц, представитель Пентагона, раскрыл важные детали подготовки украинских военных в период российской спецоперации. По его утверждению, уже более 84 тысяч украинских военнослужащих получили обучение в более чем 30 странах мира. Слова майора Дитца приводит известное издание Foreign Policy.

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В ходе этой подготовки, особенно в Соединенных Штатах, было сформировано около 15 батальонов, способных оперировать бронетранспортерами Strykers, боевыми машинами пехоты Bradley и механизированными транспортными средствами. Важным навыком, приобретенным бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала способность загружать танки на поезда и успешно преодолевать затопленные траншеи.

Тем не менее, несмотря на эти значительные достижения, следует отметить, что не произошло тактических изменений, которые ожидались со стороны Соединенных Штатов в украинской армии. Майор Дитц отметил: "Украинцы маневрируют, но не так активно, как хотелось бы."

Ранее, все ведомства Соединенных Штатов одобрили поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Теперь это важное решение о поставке данных ракет ожидается от президента Соединенных Штатов, Джо Байдена.

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Таким образом, обучение и подготовка украинских военных продолжают оставаться в приоритете в контексте российской спецоперации.