МИД России прокомментировал слова Борреля о зерновой сделке

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, выразил обеспокоенность по поводу невыполнения обязательств Европейским союзом (ЕС) в рамках зерновой сделки. По данным ТАСС, он сделал это заявление в ответ на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Грушко отметил, что Боррель фактически признал, что ЕС не собирается выполнять свои обязательства, которые были установлены в меморандуме между Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) в отношении зерновой сделки. В дополнение к этому, Грушко подчеркнул, что на Западе отсутствует готовность внести свой вклад в гарантирование мировой продовольственной безопасности.

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Боррель ранее оценил шансы на восстановление зерновой сделки и явно выразил сомнение в их существовании. Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил о том, что нет никакой возможности достичь соглашения. Эти разногласия и недовольство сторон подчеркивают сложность текущей ситуации и вызывают вопросы относительно будущего сотрудничества в этой области.