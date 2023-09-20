В Великобритании указали на важное упущение из-за одержимости Украиной

Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, выразил обеспокоенность текущим состоянием отношений между странами "Большой семерки" (G7) и государствами Глобального Юга. В ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, он признал, что эти отношения страдают из-за чрезмерной фокусировки на Украине. Информация об этой позиции была представлена The Guardian.

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Клеверли подчеркнул, что постоянное обсуждение украинской ситуации может иметь негативные последствия для Запада, и он призвал к разнообразию в диалоге с лидерами Глобального Юга. Он выразил мнение о необходимости убедить этих лидеров в важности широкого сотрудничества, которое включает помощь не только Украине, но и решение актуальных проблем в развивающихся странах.

Министр также отметил, что становится все сложнее убедить правителей Глобального Юга в более открытой критике действий России на Украине. Тем не менее, он подчеркнул, что благодаря усилиям со стороны Лондона сделаны определенные шаги в этом направлении.

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Ранее Джеймс Клеверли посетил Китай, чтобы обсудить ситуацию в Украине, при этом в МИД Великобритании подчеркнули, что Китай играет ключевую роль в решении глобальных проблем. Эта позиция поднимает важный вопрос о роли разностороннего сотрудничества между странами для успешного решения глобальных вызовов.