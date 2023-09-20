реклама
Все ведомства Соединенных Штатов Америки выразили свое одобрение поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, предоставив важную поддержку стране. Согласно источнику в американском Конгрессе, журнал The Foreign Policy передает эту информацию.
реклама
Источник уточнил, что окончательное решение о поставке этих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, будет в компетенции президента США Джо Байдена. Собеседник издания отметил, что "Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет."
Ранее, сенаторы Соединенных Штатов призвали президента Байдена сделать поставку ракет ATACMS Украине как можно скорее. Они считают, что эти ракеты будут важным инструментом для Вооруженных сил Украины в достижении ключевых целей к наступлению зимы.