Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

Все ведомства Соединенных Штатов Америки выразили свое одобрение поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, предоставив важную поддержку стране. Согласно источнику в американском Конгрессе, журнал The Foreign Policy передает эту информацию.

реклама

Источник уточнил, что окончательное решение о поставке этих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, будет в компетенции президента США Джо Байдена. Собеседник издания отметил, что "Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет."

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Ранее, сенаторы Соединенных Штатов призвали президента Байдена сделать поставку ракет ATACMS Украине как можно скорее. Они считают, что эти ракеты будут важным инструментом для Вооруженных сил Украины в достижении ключевых целей к наступлению зимы.