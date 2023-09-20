Минобороны Германии заявило о передаче Украине боеспособных танков

Заявление официального представителя Министерства обороны Германии, Кристины Рутси, подтвердило, что переданные Украине танки от Германии были в боеспособном состоянии в момент передачи. Это подтверждение пришло в ответ на ранее появившиеся сообщения о возможном отказе Украины в приеме десяти танков Leopard 1 из-за их технической неисправности.

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Согласно информации, опубликованной в журнале Der Spiegel, Украина известила Германию о необходимости провести ремонт прибывших в Польшу танков, отмечая отсутствие подготовленного технического персонала и недостаток запчастей для обслуживания этой техники на своей территории.

Эти танки Leopard 1 использовались для проведения учебных мероприятий с украинскими танковыми бригадами на территории Германии. Однако после таких учений часто требовался ремонт, прежде чем они могли быть переданы Вооруженным силам Украины.

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Таким образом, Германия подтвердила готовность передавать танки Украине в боеспособном состоянии, однако необходимость последующего ремонта после учебных мероприятий остается актуальной проблемой.