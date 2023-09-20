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NataVd
IO: Париж близок к передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из ВВС Франции
Стало известно о возможной поставке истребителей для ВСУ

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Франция и Украина ведут переговоры о возможной передаче истребителей Mirage 2000D из французского военного состава в украинскую армию. Информация о возможной поставке стала известна благодаря отчету Intelligence Online (IO).

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По данным портала, представители Вооруженных сил Украины недавно посетили Францию для согласования деталей этой сделки. Планируется, что украинские ВВС получат подержанные истребители Mirage 2000D, предназначенные для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Также стало известно, что несколько месяцев назад Париж начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. Это обучение проходит на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.

Важно отметить, что в рамках укрепления обороноспособности Украины, норвежский канал TV2 ранее сообщил о готовности передать стране несколько истребителей F-16. Это сделает общее количество таких самолетов, переданных Украине, равным 57.

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Передача французских истребителей и норвежских F-16 может усилить оборонную мощь Украины и способствовать укреплению ее позиций в регионе.

#новости
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