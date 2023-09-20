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Президент России, Владимир Путин, принял приглашение председателя КНР, Си Цзиньпина, на официальный визит в Китай, который намечен на октябрь. Этот важный шаг в дипломатических отношениях между двумя странами приурочен к проведению форума "Один пояс — один путь".
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Секретарь Совбеза России, Николай Патрушев, подтвердил намерение Президента Путина провести переговоры с Си Цзиньпином в рамках этого визита.
Ранее, 20 сентября, глава МИД КНР, Ван И, встретился с российским лидером в Москве. Эти встречи свидетельствуют о укреплении дипломатических связей между Россией и Китаем и подчеркивают важность сотрудничества между двумя великими странами.