Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Путин проинформирует главу МИД КНР о ситуации на Украине и в Карабахе
Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

реклама

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о намерении информировать главу Министерства иностранных дел Китая, Ван И, о текущей обстановке как на Украине, так и в Нагорном Карабахе в рамках предстоящей встречи между ними. Это заявление было сделано официальным источником - ТАСС.

реклама

"Я собираюсь поделиться информацией о ситуации на украинском направлении и о событиях, связанных с процессом урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией," - подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, объявил о предстоящей встрече Владимира Путина и главы МИД Китая, которая запланирована на 20 сентября в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что китайский министр уже провел продуктивные переговоры с российским министром иностранных дел, Сергеем Лавровым, и секретарем Совета безопасности РФ, Николаем Патрушевым.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Это важная встреча, на которой ожидаются обсуждение ключевых мировых событий и вопросов между Россией и Китаем, а также обмен мнениями по сложным региональным вопросам.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
7
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
31
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
1
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
+
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
25
Нейросеть показала персонажей Игры престолов в образе детей
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
1
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
9
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
Китай создал самый мощный суперкомпьютер на Земле и держит характеристики в тайне из-за санкций США
1
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
3
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+
Украинские военные ради экономии и дешевизны изготавливают самодельные дроны из фанеры и труб
2
Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
4
Ekstrabladet: Дания отправит Украине 45 танков, но есть нюанс - часть из ОБТ советские Т-72
2

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
3
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
131
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
99
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
43
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
48
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
17
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
16
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
17:59
Опа, стадо пылающих жоп в коментах) Всё по классике :D
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
Тruth Seеker
17:57
Почему не в Матрице?
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
FelsheR-BAN100913
17:55
Лифтовая кабинка какая то. )) Как на стандартный стол такое ставить? И кто сказал что подсветка это красиво?
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
Тruth Seеker
17:53
По факту сказал, ЯО в распоряжении РФ, это как обезьяна с гранатой
Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что Россия не имеет права на ядерное оружие
32Влад32
17:53
На фото черт с рогами. Пока он воюет - он еще жив.
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
troglodit
17:52
немного не так. утопающие это Европа. а Украина это гиря.
В МИД России прокомментировали слова президента Польши об «утопающей» Украине
Тruth Seеker
17:52
Руководство РФ несомненно будет, но сначала Гаага
Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что Россия не имеет права на ядерное оружие
troglodit
17:51
зачем? он и так уже не торт. французы сами справятся. и Париж, и францию и ес.
Париж и Киев обсуждают передачу ВСУ французских истребителей Mirage-2000
Тruth Seеker
17:49
Будет себе жить спокойно на поля ляма долларов, может ещё и приплачивать будут сверху
Чат-бот Bard компании Google будет искать ответы на запросы в Gmail, YouTube, Google Docs и других сервисах
Тruth Seеker
17:48
Кувалда уже все, выдохлась
Чат-бот Bard компании Google будет искать ответы на запросы в Gmail, YouTube, Google Docs и других сервисах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем