Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о намерении информировать главу Министерства иностранных дел Китая, Ван И, о текущей обстановке как на Украине, так и в Нагорном Карабахе в рамках предстоящей встречи между ними. Это заявление было сделано официальным источником - ТАСС.

реклама

"Я собираюсь поделиться информацией о ситуации на украинском направлении и о событиях, связанных с процессом урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией," - подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, объявил о предстоящей встрече Владимира Путина и главы МИД Китая, которая запланирована на 20 сентября в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что китайский министр уже провел продуктивные переговоры с российским министром иностранных дел, Сергеем Лавровым, и секретарем Совета безопасности РФ, Николаем Патрушевым.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Это важная встреча, на которой ожидаются обсуждение ключевых мировых событий и вопросов между Россией и Китаем, а также обмен мнениями по сложным региональным вопросам.