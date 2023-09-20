В США предупредили об угрозах поставкам оружия Киеву

Согласно информации, опубликованной в Politico, возможное прекращение работы американского правительства из-за несогласованного бюджета на финансовый год может оказать серьезное воздействие на украинскую армию. По словам представителя Минобороны США Криса Шервуда, шатдаун может привести к приостановке поставок оружия и военному обучению для украинских солдат.

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Согласно представителям Минобороны, если деятельность Пентагона, являющаяся критически важной для национальной безопасности, будет остановлена из-за шатдауна, это может повлечь за собой задержку в обучении пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, запланированном на ближайшие недели.

Более того, финансирование новой помощи Украине в рамках Инициативы по содействию безопасности также будет приостановлено, что означает, что Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью для производства оружия для украинской армии.

Эти развития событий могут оказать серьезное влияние на планы Украины в контрнаступлении и стремлении вытеснить российские войска со своей территории. Глава Генштаба США Марк Милли отметил, что это сложная задача, и возможное прекращение поддержки со стороны США может кардинально усугубить ситуацию.





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