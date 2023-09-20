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Европейский союз (ЕС) получил информацию о приостановке военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии, Петер Стано, ссылаясь на заявления азербайджанского министерства обороны. Он выразил надежду, что данное соглашение будет соблюдаться, и Азербайджан завершит военные операции.
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Петер Стано воздержался от комментариев по поводу призывов евродепутатов о введении санкций против Азербайджана в связи с ухудшившейся обстановкой. Он подчеркнул, что решение о введении ограничений лежит в компетенции стран-членов Евросоюза.
Ранее сообщалось, что при активном участии российских миротворцев было достигнуто соглашение о приостановке военной операции в Нагорном Карабахе. Также поступила информация о планируемой встрече представителей Азербайджана и армянской стороны Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.