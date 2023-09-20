В ФРГ пригрозили Азербайджану пересмотром отношений из-за Нагорного Карабаха

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), призвал федеральное правительство Германии выразить решительное негодование в адрес Азербайджана в связи с продолжающейся военной операцией в Нагорном Карабахе. Эту позицию он выразил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Рот подчеркнул необходимость того, чтобы Германия передала Баку ясное сообщение о недопустимости хладнокровной агрессии в Нагорном Карабахе. Он добавил, что это также может повлечь за собой пересмотр экономических отношений между двумя странами, если одна из них прибегает к силовым методам решения конфликта.

Кроме того, депутат Михаэль Рот выразил критику в адрес политики Европы и Германии в отношении Восточной Европы, отметив, что ФРГ долго игнорировала этот регион и вмешалась лишь тогда, когда ситуация уже была критической.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия и призвала все стороны сесть за стол переговоров, подчеркнув, что защита мирных жителей Нагорного Карабаха является приоритетом.

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Следует отметить, что 19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана было объявлено о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Эти действия были объявлены в рамках выполнения трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года, с целью обеспечения стабильности и мира в этом регионе.