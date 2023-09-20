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В Санкт-Петербурге состоится встреча между Президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства Иностранных Дел Китая Ван И. Об этом объявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча намечена на 20 сентября и пройдет в Константиновском дворце.
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По словам представителя Кремля, «сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И — министра иностранных дел Китая». Песков также подчеркнул, что ранее Ван И провел конструктивные переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
19 сентября министры Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Украине и выразили высокую оценку отношениям между Россией и Китаем. Они также рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и возможности будущих встреч на высших уровнях.
Это важное событие подчеркивает тесные дипломатические связи между Россией и Китаем и их стремление к укреплению сотрудничества в решении актуальных мировых вопросов.