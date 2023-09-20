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Министр обороны ФРГ, Борис Писториус, подтвердил намерение Германии поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако выразил необходимость тщательного анализа данного шага. Эти заявления были сделаны в ходе его интервью газете Le Monde.
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Он отметил: "Мы внимательно изучаем запрос и все технические и юридические аспекты, связанные с этой поставкой." Писториус подчеркнул, что данному решению требуется время для полного исследования, особенно учитывая, что крылатые ракеты Taurus являются высокотехнологичными и имеют большой радиус дальности действия.
Предварительно была объявлена информация о новом пакете военной помощи от Германии для Украины, включающем поставку десятков тысяч боеприпасов, двухсот бронемашин и 480 противотанковых ракет АТ2. Однако крылатые ракеты Taurus в него не включены.
Глава оборонного ведомства Германии также подчеркнул, что ФРГ готова поставить ракеты Taurus в ближайшие недели, и предположил, что решение по этому вопросу будет принято кабинетом министров ФРГ в течение одной-двух недель.
Решение о поставке ракет Taurus ВСУ вызывает значительный интерес и ожидание в Украине, и Германия продолжает активно обсуждать свою роль в поддержке Украины в контексте текущей международной обстановки.