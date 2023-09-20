В Германии высказались об отправке ракет Taurus Украине

Министр обороны ФРГ, Борис Писториус, подтвердил намерение Германии поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако выразил необходимость тщательного анализа данного шага. Эти заявления были сделаны в ходе его интервью газете Le Monde.

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Он отметил: "Мы внимательно изучаем запрос и все технические и юридические аспекты, связанные с этой поставкой." Писториус подчеркнул, что данному решению требуется время для полного исследования, особенно учитывая, что крылатые ракеты Taurus являются высокотехнологичными и имеют большой радиус дальности действия.

Предварительно была объявлена информация о новом пакете военной помощи от Германии для Украины, включающем поставку десятков тысяч боеприпасов, двухсот бронемашин и 480 противотанковых ракет АТ2. Однако крылатые ракеты Taurus в него не включены.

Глава оборонного ведомства Германии также подчеркнул, что ФРГ готова поставить ракеты Taurus в ближайшие недели, и предположил, что решение по этому вопросу будет принято кабинетом министров ФРГ в течение одной-двух недель.

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Решение о поставке ракет Taurus ВСУ вызывает значительный интерес и ожидание в Украине, и Германия продолжает активно обсуждать свою роль в поддержке Украины в контексте текущей международной обстановки.