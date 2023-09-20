Песков спрогнозировал торговые войны между Украиной и странами ЕС

Возрастающее напряжение между Польшей и Украиной, связанное с торговой войной по экспорту зерна, продолжает нарастать, и аналитики предсказывают увеличение конфликтов между Киевом и странами Евросоюза (ЕС). Эти прогнозы подтверждены заявлениями пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что такие конфликты могут стать более распространенными.

реклама

"Конечно, там понятно, что это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", - отметил представитель Кремля.

Песков также предположил, что "манера поведения" официального Киева может начать вызывать недовольство у европейских партнеров, включая Польшу и прибалтийские государства.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс выразил уверенность в способности Варшавы справиться с украинским эмбарго на польские овощи и фрукты, а также подверг сомнению аналогичную способность Украины.

Замминистр экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, в свою очередь, объявил о намерении Киева подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с запретом на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. Он также подчеркнул, что Украина может ответить на действия Варшавы, введя запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Ситуация продолжает развиваться, и международное сообщество ожидает дальнейших шагов и решений в этом торговом конфликте между Польшей и Украиной.