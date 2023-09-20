В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, заявил, что Владимир Путин никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес других лидеров. Это заявление было сделано в ответ на высказывания президента США, Джо Байдена, который называл Путина "диктатором" и "мясником". Песков также подчеркнул, что у Путина есть свое мнение относительно такой стилистики в высказываниях.

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Слова Байдена о российском лидере вызвали неприятие и обсуждения в мировой политической обстановке. 17 марта 2022 года, Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "бандитом", а 26 марта продолжил оскорбительные комментарии, заявив, что российский лидер "не может оставаться у власти". Эти заявления вызвали острые реакции в мировой политической среде и добавили напряженности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.

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Словесные высказывания лидеров мировых держав всегда привлекают внимание общественности и аналитиков, и эти последние комментарии Байдена не стали исключением.