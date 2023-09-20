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Новые правила въезда в Финляндию для российских автовладельцев с дипломатическими номерами и автобусов, перевозящих туристов, а также для просителей убежища вступили в силу, как сообщает финская таможня по информации от РБК.
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Согласно этим правилам, теперь российские автомобили с российскими номерами, предназначенные для перевозки менее чем десяти пассажиров, не имеют доступа в Финляндию. Однако, важно отметить, что личные вещи, такие как телефоны, ноутбуки, одежда и украшения, могут быть ввезены в страну независимо от санкций.
Финская таможня также подчеркнула, что личные автомобили, при попытке въезда в Финляндию, не будут арестованы или конфискованы, а вернутся обратно в Россию.
Эти изменения в режиме въезда в Финляндию были введены с полуночи 16 сентября. Тем не менее, стоит отметить, что существуют некоторые исключения, о которых будет дополнительно сообщено в последующих уточнениях таможни.