У берегов Румынии произошел взрыв на гражданском судне

На побережье Румынии, в акватории Черного моря, произошел взрыв на гражданском судне Seama, как сообщает Euronews-Romania.

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Инцидент привел к травмам двух членов экипажа из общей численности в 12 человек, находившихся на борту судна, которое перевозило цемент под флагом Того. Портовая администрация в румынском порту Сулина, расположенном неподалеку от места взрыва, уже начала расследование инцидента. В то же время Министерство обороны Румынии рассматривает версию о том, что судно могло подорваться на мине.

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Ранее в Черном море, у побережья Болгарии, была обнаружена украинская мина. Следует отметить, что она была успешно обезврежена в соответствии со всеми необходимыми мерами безопасности.