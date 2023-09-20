В Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже

Венгерская экс-министр юстиции, Юдит Варга, высказала обвинения в адрес Европейского союза (ЕС), утверждая, что он применяет шантаж в отношении стран, следующих собственной политической линии. Эти заявления были сделаны в контексте критики ЕС по вопросам иммиграции, гендерной политики и семейных ценностей.

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Варга подчеркнула, что Венгрия, под руководством национально-консервативного правительства, придерживается собственного мнения по указанным вопросам, и она считает, что ЕС не должен вынуждать страны отказываться от своих убеждений.

По ее словам, миграционная политика ЕС ошибочна и недостаточно обдумана, и Венгрия не должна нести ответственность за действия европейских бюрократов. Она также выразила опасение по поводу превращения Европы в "мусульманский континент" и предложила альтернативные решения миграционных вопросов, такие как поддержка африканских стран.

Эти заявления Юдит Варга вызвали обсуждение в контексте миграционной политики ЕС. Ранее президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер, также поднял вопрос о необходимости более строгого контроля за внешними границами Евросоюза и более справедливой системы распределения мигрантов в Европе. Он также выразил стремление бороться с нелегальными перевозчиками людей.

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Следует отметить, что эти высказывания отражают разногласия между странами ЕС по вопросам иммиграции и политики, которые продолжают обсуждаться в рамках объединения.