В Польше заявили о возможности расширения эмбарго украинских товаров

Польша готова ужесточить эмбарго на украинские товары при обострении конфликта, предупреждает премьер-министр Матеуш Моравецкий. Это реакция на иск Украины в Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничений на ввоз украинского зерна в соседние страны, включая Польшу.

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Тарас Качка, замминистра экономики и торговый представитель Украины, заявил о возможном ответе со стороны Украины - запрете на импорт польских овощей и фруктов. Эскалация торгового конфликта между двумя странами становится все более вероятной.

Тем не менее, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул важность поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Он использовал аналогию, описывая Украину как утопающего, который тянет своего спасателя - Польшу - за собой. Но Дуда также подчеркнул, что Польша будет действовать в собственных интересах, даже несмотря на сложное положение Украины.

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