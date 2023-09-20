В ОБСЕ раскритиковали применение силы для урегулирования в Карабахе

В контексте урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике (НКР), применение силы рассматривается как неприемлемая практика. Этому методу выразил критику действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава Министерства иностранных дел Северной Македонии, Буяр Османи, в заявлении переданном агентством РИА Новости.

Османи настаивает на том, что применение силы для разрешения конфликтов является абсолютно неприемлемым независимо от обстоятельств. В официальном заявлении организации подчеркивается, что устойчивый мир можно достичь только через постоянный конструктивный диалог, воплощенный по доброй воле сторон.

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Организация также подчеркивает, что она обладает соответствующим опытом, знаниями и инструментами для содействия диалогу, укрепления доверия и реализации соответствующих соглашений, способствующих нормализации отношений между сторонами.

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Утром 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе. В ответ на это, президент НКР, Самвел Шахраманян, заявил о готовности предпринять меры для защиты населения региона. Внимание международного сообщества остается сконцентрированным на этой области, и урегулирование конфликта остается приоритетной задачей.