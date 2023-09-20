Польша засомневалась в способности Киева справиться с эмбарго на овощи и фрукты

Польша высказала уверенность в своей способности эффективно справиться с украинским эмбарго на поставки польских овощей и фруктов, однако судьба реакции Киева остается под вопросом. Министр сельского хозяйства и развития села Польши, Роберт Телюс, подчеркнул, что его страна, по всей видимости, найдет решение для смягчения возможных негативных последствий украинских ограничений. Тем не менее, он признал, что неизвестно, каким образом Украина ответит на этот вызов. Такие заявления были сделаны в контексте решения Украины ввести эмбарго на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, что вызвало у министра удивление.

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"Польша, скорее всего, найдет пути для минимизации воздействия данного эмбарго, но мы не можем быть уверены, что Украина сделает то же самое," - сказал министр Телюс. "Если такое произойдет, нам придется рассмотреть альтернативные решения для урегулирования этой ситуации," - подчеркнул он.

В то время как Польша активно реагирует на украинские ограничения, Украина уже предприняла ответные шаги на мировой торговой арене. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, Тарас Качка, объявил о том, что Украина обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском в связи с запретом на поставки украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Качка также предупредил, что Украина может ввести свои ограничения на импорт польских овощей и фруктов в ответ на действия Польши.

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Ситуация продолжает развиваться, и будущее торговых отношений между Польшей и Украиной остается неопределенным. Мировое сообщество наблюдает с интересом за этими действиями, так как они могут оказать долгосрочное влияние на экономику и торговлю в регионе.