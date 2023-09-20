В США оценили роль России и Китая в ООН

На протяжении последних трех десятилетий, Соединенные Штаты Америки испытывают уменьшение своего влияния в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по сравнению с Россией и Китаем. Это становится явным через результаты голосований на сессиях ГА ООН, как отмечено в отчете Newsweek.

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Эксперты провели анализ данных о голосованиях на ГА ООН за период с 1991 по 2020 год и обнаружили, что в 86% случаев Россия и Китай принимали противоположную позицию по сравнению с США. Это указывает на укрепление влияния России и Китая в организации.

Авторы отчета предполагают, что Россия и Китай активно работают на укрепление своего статуса в странах Глобального Юга через участие в международных структурах развивающихся экономик, таких как БРИКС, ШОС и группа G-7. Эти организации предоставляют им платформы для реализации стратегии "мягкого балансирования" в отношении США.

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На фоне этих событий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 78-й сессии Генассамблеи выразил обеспокоенность нарастающими напряженностями в мировой экономике и торговле. Противоречия между экономическими и военными силами могут создать угрозу разрыва в мировой экономической системе и торговых отношениях между странами.