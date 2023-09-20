Глава ЕК оценила прогресс реформ Украины для членства в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила высокую оценку реформам, проводимым Украиной в рамках ее стремления к членству в Европейском союзе (ЕС). Эту информацию сообщило агентство Bloomberg.

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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность продвижения Украины в направлении реформ, несмотря на сложные условия, связанные с конфликтом. Она выразила уверенность в мотивации украинских властей и отметила, что сохранение текущего темпа реформ может иметь решающее значение для дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС.

Кроме того, глава ЕК выразила надежду на выполнение обязательства ЕС по поставке 1 миллиона патронов Украине в течение 12 месяцев и упомянула о планируемой работе над 12-м пакетом санкций в отношении России.

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Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о начале подготовки ЕК к возможному расширению ЕС и подчеркнула готовность адаптировать договоры и конвенции ЕС для новых членов. Она также отметила, что начнется анализ документов и институтов, требующих адаптации.