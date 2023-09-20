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Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генеральной ассамблее ООН, выразил беспокойство относительно возможности "фиктивного мира" в процессе урегулирования конфликта на Украине. По информации издания Handelsblatt, он подчеркнул неприемлемость навязывания мирных условий без согласия Украины, подчеркивая, что "мир" без свободы может привести к угнетению.
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Шольц также отметил, что мировое сообщество должно быть осторожным в отношении "псевдорешений", которые претендуют на мирное урегулирование, но могут таить скрытые амбиции. Он выразил признание к многим странам, участвующим в поиске решений для окончательного урегулирования украинского конфликта, подчеркивая его "невыносимые последствия" для всего мира.
Ранее, канцлер ФРГ представил условие начала мирных переговоров по украинской ситуации, заключая, что Россия должна вывести свои войска из региона. Он также назвал циничными призывы к переговорам "в стране, где присутствуют танки другой нации".