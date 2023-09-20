Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генеральной ассамблее ООН, выразил беспокойство относительно возможности "фиктивного мира" в процессе урегулирования конфликта на Украине. По информации издания Handelsblatt, он подчеркнул неприемлемость навязывания мирных условий без согласия Украины, подчеркивая, что "мир" без свободы может привести к угнетению.

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Шольц также отметил, что мировое сообщество должно быть осторожным в отношении "псевдорешений", которые претендуют на мирное урегулирование, но могут таить скрытые амбиции. Он выразил признание к многим странам, участвующим в поиске решений для окончательного урегулирования украинского конфликта, подчеркивая его "невыносимые последствия" для всего мира.

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Ранее, канцлер ФРГ представил условие начала мирных переговоров по украинской ситуации, заключая, что Россия должна вывести свои войска из региона. Он также назвал циничными призывы к переговорам "в стране, где присутствуют танки другой нации".