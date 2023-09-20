Президент Польши сравнил Украину с тянущим спасателя на дно утопающим

Конфликт между Украиной и Польшей был подвергнут критике президента Польши, Анджея Дуды, на брифинге после заседания Генассамблеи ООН. Его необычное сравнение, где Украина ассоциируется с человеком, тонущим в воде и тянущим за собой своего спасателя (Польшу), вызвало внимание общественности.

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Согласно Дуде, Украина, находясь в трудном положении, пытается использовать все доступные средства для поддержания собственной выживаемости и привлечения внешней помощи. Однако, эта стремительная борьба за выживание может создать серьезные вызовы для главного союзника Украины, Польши, рискуя увлечь его на дно своих проблем.

Польша, соблюдая интересы своих граждан и фермеров, приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна, игнорируя возражения Еврокомиссии.

В ответ на действия Польши, Украина ввела ограничения на импорт фруктов и овощей из Польши и обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Венгрии и Словакии, обвиняя их в национальных ограничениях на украинскую продукцию.

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