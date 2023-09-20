В НАТО рассказали о нуждах Украины

Генсек НАТО, Йенс Столтенберг, подчеркнул неотложную необходимость в укреплении систем противовоздушной обороны в Украине. Как сообщает Reuters, он отметил, что требуется не только внедрение новых систем, но и обеспечение их боеприпасами, техническим обслуживанием и запасными частями.

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Страны-члены альянса выразили готовность долгосрочной поддержки Киева в этой важной сфере безопасности.

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В рамках этой инициативы известно, что Украина получит значительную партию артиллерийских снарядов от своего западного союзника, Великобритании. Этот шаг демонстрирует усиление поддержки со стороны страны-партнера в укреплении оборонных возможностей Украины.