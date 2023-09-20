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Президент США Джо Байден призвал мир продолжать поддерживать Украину
Байден во время выступления в ООН призвал мир продолжать поддержку Украины

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На Генеральной Ассамблее ООН, президент США, Джо Байден, выразил настойчивую поддержку Украины и призвал всё мировое сообщество делать то же самое. Он подчеркнул, что разделение Украины не приведет к независимости какой-либо другой нации и что необходимо активно противостоять агрессии. Американский лидер подчеркнул важность защиты суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины.

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Байден также выразил надежду на мирное разрешение ситуации на Украине и подчеркнул, что Россия имеет ключ к этому миру, но только если она откажется от агрессивных действий на украинской территории. Он подчеркнул, что ценой за мир не должна быть капитуляция Украины, что несовместимо с мировыми устремлениями.

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Байден заверил, что США, вместе со своими союзниками и партнерами, будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и свободу, а также будут прилагать усилия для достижения мирного разрешения конфликта.

#новости
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