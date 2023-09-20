В США объяснили затягивание контрнаступления ВСУ стратегической инициативой

Задержка в начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняется текущим состоянием военных сил. Глава Генштаба США Марк Милли выразил это мнение, как сообщает The Independent. Он подчеркнул плохую подготовленность ВСУ.

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"Мы видим общий кризис, эскалацию ситуации и множество возможных развитий событий в будущем", - пояснил Милли и подчеркнул, что стремление Украины освободить свою территорию от российских войск путем военных действий представляет собой серьезную и сложную задачу.

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Марк Милли ранее заявил о намерении ВСУ продолжать военные операции и в зимний период. По его мнению, у украинских вооруженных сил есть стратегическая инициатива для продолжения контрнаступления.