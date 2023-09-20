Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

В ходе встречи между Президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 12 сентября произошла интересная дипломатическая инсинуация. В ходе беседы, как сообщает профессор Андрей Ланьков из Университета Кукмин в Сеуле, Владимир Путин намекнул Южной Корее на необходимость пересмотра помощи Украине.

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По словам Ланькова, российский президент дал понять, что если Сеул продолжит оказывать военную поддержку Киеву, то Россия, в свою очередь, готова предложить сотрудничество в ядерной области Пхеньяну. Этот предложение предполагает передачу технологий, которые могут способствовать развитию ракетного и ядерного потенциала Северной Кореи.

Этот ход событий вызывает интерес, так как он может изменить баланс сил в регионе и повлиять на дальнейшее развитие конфликтов и соглашений в Азии. На фоне этой встречи международное агентство Associated Press (AP) предположило, что Ким Чен Ын может рассчитывать на получение военных технологий от России.

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Встреча Путина и Ким Чен Ына продолжалась более пяти часов и завершилась официальным обедом, организованным в честь визита Ким Чен Ына.