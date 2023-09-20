Япония призвала Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе

В официальном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Японии, выражена глубокая обеспокоенность по поводу ухудшения обстановки в Нагорном Карабахе. Япония призывает Азербайджан немедленно прекратить военные операции в этом регионе, а также обратила внимание на многочисленные нарушения режима прекращения огня, зафиксированные российскими миротворцами.

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Более того, Япония подчеркнула свою готовность содействовать урегулированию конфликта через диалог и соблюдение международных норм. Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, ранее выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, при условии обеспечения безопасности армянского населения. Это заявление также получило поддержку России, которая отметила, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над этим спорным регионом.

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Ситуация в Нагорном Карабахе остается предметом глобальной обеспокоенности, и для достижения долгожданного мира требуется совместное усилие и соблюдение международных норм со стороны всех сторон конфликта.