В Конгрессе США заявили об отсутствии денег для Украины

В настоящий момент в Конгрессе США обнародовали отсутствие финансовых ресурсов, предназначенных для Украины. Сообщение об этом появилось от члена палаты представителей от Республиканской партии, Байрона Дональдса, который предоставил эксклюзивное интервью новостному ресурсу Recount.

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Байрон Дональдс выразил свое мнение о том, что Владимир Зеленский выбрал не самое подходящее время для своего визита в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что все финансовые средства, выделяемые Вашингтоном в пользу Киева, фактически являются долгом перед будущими поколениями американцев.

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В предыдущих заявлениях другого члена палаты представителей Конгресса США, Марджори Тейлор Грин, прозвучали насмешки по поводу внешнего облика Владимира Зеленского. Грин отметила, что он демонстрирует себя так, будто находится в постоянном состоянии военной ситуации. "Я никогда не поддерживала выделение хотя бы цента для Украины и не намерена это делать, особенно с учетом внешнего облика Зеленского, который часто появляется в зеленой футболке, будто на военном поле, и постоянно дает указания американскому президенту Джо Байдену", - заявила она.