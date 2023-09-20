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NataVd
Первое слушание по делу об импичменте Байдена состоится 28 сентября
Названа дата первого слушания по импичменту Байдена

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Палата представителей США намерена провести первые слушания по вопросу импичмента в отношении президента Джо Байдена. Дата события назначена на 28 сентября, согласно информации, предоставленной агентством Reuters и официальному представителю комитета по надзору Палаты представителей.

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Ожидается, что на слушаниях будут представлены банковские записи Хантера Байдена, сына нынешнего президента, а также записи его брата Джеймса. Республиканцы утверждают, что в период с 2009 по 2017 год Джо Байден, занимавший пост вице-президента, получал доходы от международного бизнеса своего сына.

Следует отметить, что до настоящего момента республиканцы не представили конкретных доказательств таких злоупотреблений. Президент Джо Байден отрицает все обвинения, отреагировав на начало процедуры импичмента фразой "у меня есть работа".

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Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объясняет начало процедуры импичмента в отношении Джо Байдена местью со стороны Республиканской партии.

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