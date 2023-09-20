Выступление Зеленского в ООН назвали позором. Его обвиняют во лжи и стремлении к ядерной катастрофе

В ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прозвучали острые заявления от ряда российских политиков и аналитиков по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Госдумы от крымского региона, Михаил Шеремет, назвал выступление Зеленского позором, подчеркивая, что площадка Всемирной Организации предназначена для диалога и дискуссий, а не для односторонних выступлений.

реклама

Критика президента Украины продолжилась и после его речи. Лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, обвинил Зеленского в распространении антироссийских "страшилок" и попытке привлечь западных спонсоров, оправдывая собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции.

Комментируя выступление Зеленского, официальный представитель МИД России Родион Мирошник отметил, что оно подтвердило опасность, которую Украина представляла бы для мира, если бы она имела ядерное оружие.

В этой атмосфере скептицизма и критики прозвучали также предупреждения от аналитиков. Ричард Гоуэн из International Crisis Group (ICG) предупредил Зеленского о возможной холодной реакции глав стран на его выступление и о рисках, связанных с жесткими заявлениями.

Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, назвала визит Зеленского в США "гастрольным туром", считая его целью поиск финансовой и военной поддержки от Вашингтона.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать



