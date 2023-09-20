В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ и роста активности БПЛА

Согласно сообщению обозревателя Forbes Дэвида Экса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами, связанными с использованием Россией беспилотных летательных аппаратов. Экс отмечает, что эти беспилотники теперь имеют впечатляющий радиус действия, достигающий 72 километра. Один из инцидентов, который подтверждает этот факт, произошел на авиабазе Долгинцево, где российский беспилотник, оснащенный взрывчаткой, атаковал истребитель МиГ-29, находившийся на взлетно-посадочной полосе. Экс также предполагает, что это может быть первым проявлением нового российского "Ланцета", считающегося одним из самых эффективных дронов-камикадзе.

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Этот инцидент вызывает серьезные беспокойства в Украине, так как он заставляет ВСУ пересматривать свои стратегии и вынуждает использовать аэродромы, находящиеся дальше от линии конфликта, а также искать новые методы защиты своих военных воздушных сил.

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Следует отметить, что Министерство обороны России ранее опубликовало видеозапись, демонстрирующую атаку дрона-камикадзе "Ланцет" по танку ВСУ, что подчеркивает рост активности этих беспилотных аппаратов в контексте текущего конфликта.