Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров, спроектированных для маневрирования в сложной местности, которая недоступна для обычной колесной техники

Норвегия продолжает проявлять свою солидарность с Украиной, решив предоставить стране 50 гусеничных транспортеров в рамках военной помощи. Эта новость была официально подтверждена на официальном сайте правительства Норвегии.

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Бьорн Арильд Грам, министр обороны Норвегии, выразил важность этого шага, особенно отметив, что эти гусеничные транспортеры обеспечат поставки в те районы, которые не имеют развитой дорожной инфраструктуры. Он также подчеркнул готовность Норвегии поддерживать Украину на всем пути до достижения устойчивой безопасности.

По информации пресс-службы кабмина Норвегии, местная версия этих машин известна как NM199, в то время как мировое обозначение - M548. Они специально спроектированы для маневрирования в сложной местности, которая недоступна для обычной колесной техники.

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Кроме того, Норвегия обещает передать Украине несколько истребителей F-16. Общее количество таких самолетов в Норвегии составляет 57 единиц. Это дополнительно подчеркивает приверженность Норвегии укреплению обороноспособности Украины.