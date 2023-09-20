В Польше предупредили Украину о возможном прекращении помощи

По информации, полученной от министра по делам Евросоюза (ЕС) Польши, Шимона Шинковского вель Сенка, Польша может изменить свою политику в отношении помощи Украине. Он предупредил, что это может произойти, если не будет получено согласие со стороны поляков.

реклама

Шинковский вель Сенк подчеркнул, что Польша стремится продолжать поддерживать Украину, но для этого важно, чтобы она имела поддержку внутри страны. В противном случае, оказание помощи Украине в том объеме, как ранее, может стать сложной задачей.

Кроме того, министр выразил недовольство действиями Украины в сельскохозяйственном секторе, отмечая, что такие действия отразились на мнении жителей Польши и их отношении к предоставлению Украине военной и финансовой поддержки.

Эти заявления Шинковского вель Сенка вызвали реакцию в России, где член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что слова польского президента Анджея Дуды о "утопающей" Украине свидетельствуют о том, что Польша всё-таки ставит интересы своей страны выше потребностей Киева.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Стоит ожидать дальнейших обсуждений и дипломатических усилий для урегулирования вопросов, связанных с помощью Украине со стороны Польши.