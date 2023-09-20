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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел серию телефонных разговоров с ключевыми лидерами региона в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
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В ходе разговора с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым, Блинкен выразил глубокую обеспокоенность текущей обстановкой и призвал к мгновенному прекращению военных действий. По информации, предоставленной государственным департаментом США, Блинкен также связался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердив американскую поддержку суверенитета Армении и её территориальной целостности.
В ходе беседы с Пашиняном, госсекретарь подчеркнул важность диалога и немедленного прекращения боевых действий. Американская администрация подтвердила свою готовность содействовать урегулированию конфликта.
Ранее Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе с целью разоружения армянских сил и закрыл воздушное пространство для Армении. Командование российских миротворцев призвало к немедленному прекращению огня, а Минобороны выразило надежду на возобновление переговоров между сторонами конфликта.
Следует отметить, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, что создает предпосылки для мирного урегулирования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил готовность своей страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии гарантированной безопасности армянского населения. Такие шаги США могут стать ключевыми в разрешении этого долгосрочного конфликта.