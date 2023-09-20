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Госсекретарь Блинкен: США поддерживают суверенитет Армении
Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел серию телефонных разговоров с ключевыми лидерами региона в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 

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В ходе разговора с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым, Блинкен выразил глубокую обеспокоенность текущей обстановкой и призвал к мгновенному прекращению военных действий. По информации, предоставленной государственным департаментом США, Блинкен также связался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердив американскую поддержку суверенитета Армении и её территориальной целостности.

В ходе беседы с Пашиняном, госсекретарь подчеркнул важность диалога и немедленного прекращения боевых действий. Американская администрация подтвердила свою готовность содействовать урегулированию конфликта.

Ранее Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе с целью разоружения армянских сил и закрыл воздушное пространство для Армении. Командование российских миротворцев призвало к немедленному прекращению огня, а Минобороны выразило надежду на возобновление переговоров между сторонами конфликта.

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Следует отметить, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, что создает предпосылки для мирного урегулирования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил готовность своей страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии гарантированной безопасности армянского населения. Такие шаги США могут стать ключевыми в разрешении этого долгосрочного конфликта.

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