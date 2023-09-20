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NataVd
Пентагон: США не считают, что их учениям в Армении что-то угрожает
В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

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Военные учения, проводимые США на территории Армении, завершились успешно и без инцидентов. Об этом заявил представитель Пентагона в свете обострившейся ситуации в регионе Нагорного Карабаха.

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Совместные учения, известные как Eagle Partner 2023, проходили на полигоне "Зар" с 11 по 20 сентября. Главной целью мероприятия было укрепление тактических отношений между США и Арменией, а также повышение совместимости для будущих миротворческих операций.

Это заявление США стало актуальным 19 сентября, когда Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических операций на территории, контролируемой Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

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Важно отметить, что американские генералы высокого ранга, Грегори Андерсон и Патрик Эллис, присутствовали на учениях, чтобы наблюдать и поддержать подготовку 12-й миротворческой бригады Армении в соответствии со стандартами НАТО.

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