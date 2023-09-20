Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать бои зимой

Генерал Марк Милли, председатель комитета начальников штабов Пентагона, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжать активные боевые операции и в зимний период. Эта информация стала известной после 15-го заседания контактной группы по Украине, в котором участвовали представители 50 стран.

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Генерал Милли подчеркнул, что он не заметил никаких признаков того, что украинцы планируют приостановить бои в зимние месяцы. Он также отметил, что Украина сохраняет стратегическую инициативу в проведении контрнаступления, хотя темпы развития событий могут замедлиться.

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Глава комитета признал, что обстановка стала менее динамичной для обеих сторон, но выразил уважение к успехам Украины в реализации контрнаступления. Ранее Милли высказывал уверенность в том, что ВСУ обладают достаточными ресурсами для поддержания наступательных операций в регионе. Милли подчеркнул стратегическую важность долгосрочных усилий Украины в поддержании стабильности и защите своей территории.