Сербия заявила о нежелании вводить антироссийские санкции

Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые по-прежнему отказываются от введения санкций в отношении России. Президент Сербии, Александр Вучич, подчеркнул свое намерение продолжать следовать текущей политике страны, выразив надежду, что санкции не придется вводить.

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Вучич также высказал свое мнение по поводу позиции американского президента, Джо Байдена, который видит Россию как препятствие на пути к урегулированию ситуации на Украине. Этот вопрос оценивается сербским лидером как сложный и важный для его страны.

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Важно отметить, что Вучич ранее подчеркивал, что Сербия не поддается давлению и нельзя вынудить ее присоединиться к антироссийским санкциям или отказаться от них. Это свидетельствует о независимости страны в принятии решений относительно введения ограничений и ориентации на самостоятельное определение своей внешней политики.