Госдеп США обратился к Азербайджану из-за боевых действий в Карабахе

Соединенные Штаты выразили серьезную озабоченность боевыми действиями, проводимыми Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха. Энтони Блинкен, госсекретарь США, сделал официальное заявление, призывая азербайджанские власти немедленно прекратить военные действия.

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Блинкен подчеркнул, что эта операция только ухудшает уже сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и создает дополнительные препятствия для достижения мира в регионе. Госсекретарь призвал к установлению уважительного диалога между азербайджанскими властями и населением Нагорного Карабаха.

Помимо этого, МИД Франции также выразил тревогу в связи с ситуацией и призвал к срочному созыву Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху. Французские власти сотрудничают с европейскими партнерами и США, чтобы принять меры, соответствующие рискам безопасности, связанные с наступлением Азербайджана.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе и ввел ограничения в воздушном пространстве для Армении. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество продолжает работать над поиском мирного решения этого конфликта.