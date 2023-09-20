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NataVd
Госсекретарь США Блинкен призвал Азербайджан прекратить операцию в Карабахе
Госдеп США обратился к Азербайджану из-за боевых действий в Карабахе

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Соединенные Штаты выразили серьезную озабоченность боевыми действиями, проводимыми Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха. Энтони Блинкен, госсекретарь США, сделал официальное заявление, призывая азербайджанские власти немедленно прекратить военные действия.

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Блинкен подчеркнул, что эта операция только ухудшает уже сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и создает дополнительные препятствия для достижения мира в регионе. Госсекретарь призвал к установлению уважительного диалога между азербайджанскими властями и населением Нагорного Карабаха.

Помимо этого, МИД Франции также выразил тревогу в связи с ситуацией и призвал к срочному созыву Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху. Французские власти сотрудничают с европейскими партнерами и США, чтобы принять меры, соответствующие рискам безопасности, связанные с наступлением Азербайджана.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе и ввел ограничения в воздушном пространстве для Армении. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество продолжает работать над поиском мирного решения этого конфликта.

#новости
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salexa
04:22
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МИД Франции призвал к срочному созыву Совбеза ООН по Нагорному Карабаху
Nightworld
04:03
Это приведёт к необходимости выставлять другие настройки(выше обороты кулеров/ниже частоту), как итог система будет более шумная или менее производительная.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Lubitel 32
03:50
Чем лучше воздушный или водяной охлад тем меньше разница между дорогой и дешевой термопастой. Иногда доходит до паритета между MX и КПТ(не всякой) Вот в видеокартах и ноутбуках КПТ бы я использовать п...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
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