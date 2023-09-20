Президент Швейцарии заявил о серьезном кризисе в мире





Президент Швейцарии, Ален Берсе, выразил глубокие опасения относительно мировой ситуации, назвав её одной из самых критических с момента Второй мировой войны. Его высказывания были сделаны в рамках выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Берсе также обвинил Россию в нарушении международного права и международных институтов, указав на начало специальной военной операции на Украине.

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Председатель Белоруссии, Александр Лукашенко, также предупредил о нарастающей угрозе глобального конфликта и подчеркнул, что мир никогда ещё не стоял перед такой близкой к критической точке ситуацией.

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Эти заявления вызвали большое внимание в мировом сообществе и подчеркнули важность поиска международных решений и дипломатического урегулирования конфликта на Украине, с целью предотвратить его эскалацию в глобальный конфликт.