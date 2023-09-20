Германия раскрыла содержание нового пакета военной помощи Украине

Германия предоставит Украине военную помощь в виде десятков тысяч боеприпасов и двухсот бронированных машин, как было объявлено представителями Министерства обороны Украины и передано агентством РИА Новости.

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Подробности пакета помощи включают в себя поставку 30 000 снарядов калибра 155 миллиметров, 3 800 дымовых снарядов этого же калибра и 105 000 снарядов калибра 120 миллиметров различного назначения. Кроме того, Украина получит ремонтно-эвакуационные машины и системы разминирования, что укрепит ее оборонные возможности.

По дополнительному соглашению, Германия также предоставит Украине 480 противотанковых ракет модели АТ2 и 200 бронированных машин MRAP.

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Напомним, что 18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи для Украины на сумму 400 миллионов евро. Важно отметить, что в рамках этой помощи не будут включены крылатые ракеты Taurus. Эти меры направлены на поддержку Украины в сложной геополитической обстановке.