Россия призвала Таджикистан и Киргизию воздержаться от необдуманных шагов

В ответ на последние события, произошедшие на границе между Таджикистаном и Киргизией, Россия призывает власти обеих стран проявить разумность и осторожность в своих действиях с целью избежать негативных последствий в процессе разрешения приграничных вопросов. Это заявление сделано в официальном сообщении Министерства Иностранных Дел России.

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Заявление также подчеркивает активный мониторинг ситуации со стороны России и призывает Таджикистан и Киргизию воздержаться от острых высказываний и шагов, которые могут поставить под угрозу недавние положительные результаты переговоров по границе между двумя странами.

Министерство также обращает внимание на заинтересованность некоторых западных стран в поддержании конфликтов на постсоветском пространстве и подчеркивает, что их действия могут преследовать собственные эгоистичные цели, не соответствующие интересам стран Центральной Азии.

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В конце июля на границе между Киргизией и Таджикистаном произошел инцидент, в ходе которого жители приграничных районов вступили в драку, начавшуюся с ссоры между водителями. Пограничная служба Киргизии утверждала, что инцидент произошел по вине граждан Таджикистана. Ситуация остается напряженной, и Москва призывает к разрешению конфликта путем диалога и соблюдения международных норм.