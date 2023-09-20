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NataVd
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
У Зеленского собрались требовать отчеты за предоставленную от США помощь

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Перед выделением дополнительной помощи Украине, Кевин Маккарти, спикер палаты представителей Конгресса США, выразил необходимость представления отчета о финансовой и военной поддержке, предоставленной Соединенными Штатами. Это требование появилось после обещания Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, выделить дополнительные пакеты американской военной помощи Вооруженным силам Украины.

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Спикер Маккарти подчеркнул важность ясности в отношении расходов Украины и стратегии достижения целей. Он также подчеркнул, что эти вопросы важны для американского общества, и что он решительно настроен получить необходимые документы. Таким образом, процесс предоставления дополнительной помощи становится более обоснованным и прозрачным, соответствуя ожиданиям США.

#новости
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