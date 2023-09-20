Украина получит новую партию снарядов от западного союзника

В последних заявлениях официальных представителей Великобритании и Германии подтверждается их обязательство в обеспечении Украины важными ресурсами для укрепления национальной безопасности.

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Министр обороны Великобритании, Грант Шэппс, объявил о предоставлении значительной партии артиллерийских снарядов, достигающей десятков тысяч единиц. Это дополнительное оборудование предоставляется Великобританией в рамках долгосрочного партнерства и укрепит возможности Украины в сфере обороны. Министр подчеркнул непоколебимую поддержку Великобритании Украине и выразил намерение также обеспечить страну средствами противовоздушной обороны и обучением украинских военных.

Глава Минобороны Германии, Борис Писториус, также подтвердил решение предоставить новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 400 миллионов евро. В рамках этой инициативы, Украине будет поставлено разнообразное боеприпасное оборудование, включая разрывные и минометные снаряды, а также противоминные ракеты. Германия признает актуальность боеприпасов для безопасности Украины и решительно идет на встречу этим потребностям.

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