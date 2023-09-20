Совет ЕС призвали ввести санкции против Азербайджана

Европарламент призывает Совет Европейского союза рассмотреть возможность введения санкций против Азербайджана в свете текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Этот призыв содержится в заявлении Европарламента, где также осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах как предварительно спланированное и неоправданное действие.

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В случае отсутствия мгновенного прекращения вооруженных столкновений, Европарламент предлагает Совету Евросоюза серьезно пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о возможности введения санкций в отношении ответственных лиц в азербайджанской администрации.

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Помимо этого, Европарламент призывает Азербайджан сдерживаться от использования военной эскалации и поощряет прямые переговоры между сторонами конфликта как единственный способ достижения мира и разрешения конфликта. Следует отметить, что эскалация напряженности в регионе вызывает серьезные опасения и требует активных усилий со стороны мирового сообщества для предотвращения дальнейших боевых действий.