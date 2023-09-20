Байден осудил Россию за приостановку участия в договоре о ядерном оружии

Президент США, Джо Байден, явно выразил свое негодование в отношении действий России, связанных с приостановкой участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). Этот договор регулирует ядерные арсеналы обеих стран. Слова Джо Байдена, произнесенные в рамках его выступления на Генеральной Ассамблее ООН, получили широкое отражение в мировых СМИ, включая CNN.

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В ходе своего выступления, президент США назвал действия России "безответственными" и подчеркнул, что они угрожают общей мировой безопасности. Он подчеркнул долгие годы усилий, направленных на поддержание Договора о нераспространении ядерного оружия, и выразил озабоченность тем, что Россия приняла решение приостановить выполнение нового СНВ-III.

Президент также подчеркнул важность сотрудничества и партнерства между США и Россией при решении мировых проблем, связанных с ядерным вооружением. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают уничтожать свои запасы химических боеприпасов.

Важно отметить, что президент России, Владимир Путин, ранее объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркивая, что это не является выходом из договора, а временным действием.

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Министерство иностранных дел России также сообщило о готовности страны вернуться к полноценной реализации ДСНВ при выполнении определенных условий, включая изменение враждебной риторики и подхода США к национальной безопасности России.