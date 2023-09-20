Польша отказалась продлевать помощь украинским беженцам

Польша приняла решение прекратить продление льгот для украинских беженцев, как было объявлено пресс-секретарем правительства Польши Петром Мюллером. Эти льготы будут применяться только в период активных вооруженных конфликтов и истекут в начале следующего года. Это решение вызвало негодование среди украинских беженцев и активизировало обсуждения о способах оказания поддержки этой уязвимой группе.

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Заместитель министра внутренних дел Польши, Павел Шефернакер, выразил неудовлетворение суммой в 200 миллионов евро, выделенной Европейским союзом для помощи украинским беженцам. По его заявлениям, Варшава затратила гораздо больше собственных средств, чем было выделено из средств ЕС на поддержку украинских беженцев.

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Эта новость вызвала дебаты о роли и обязательствах стран Европейского союза в поддержке беженцев и о распределении финансовых ресурсов для помощи Украине в условиях продолжающегося конфликта. Решение Польши ставит под вопрос солидарность внутри ЕС и несение общей ответственности по поддержке беженцев.